Где протестует организатор акций? Что происходит в России

По всей России задержаны более 300 человек.

В некоторых городах России проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает zakon.kz.

Как сообщает телеграмм-канал LIFE SHOT, в Москве люди интересуются, где протестует организатор несогласованной акции.

По данным dw.com, по всей России задержаны более 300 человек.

Как сообщает телеграмм-канал Медуза — LIVE, среди протестующих заметили рэпера Фейса и Оксимирона.

Также на акцию протеста вышел рэпер Влади из группы "Каста".

Корреспонденты Фонтанка.ру сообщают об использовании шокера на Сенной площади в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент "Медузы", большая группа сотрудников полиции перекрыла проход по тротуару у здания Минтранса на Театральном проезде.

По данным медиаконсультанта "ОВД-Инфо" Константина Фомина, число задержанных по всей России превышает 500 человек. Более точные данные, по его словам, станут известны лишь после устранения технических неполадок.

Как сообщает корреспондент издания, выход на Садовое кольцо в районе Цветного бульвара перекрыли.

Как сообщает Фонтанка.ру, протестующие поют гимн России.

В свою очередь Штаб Навального в Москве призвал протестующих возвращаться к Цветному бульвару и расходиться малыми группами гулять по городу. Похоже, это означает, что акция близка к завершению.

В Петербурге Штаб Навального объявил о завершении акции.

Очень жесткое задержание протестующего сняли на видео в Санкт-Петербурге: молодого человека бьют коленом в живот.

Ситуация на 22:00 (на 01:00 по времени Нур-Султана), описанная "Медиазоной":

в Москве протестующие собираются между Трубной и ЦУМом. У Центрального рынка ОМОН стоит в сцепке. Неглинная, Петровский бульвар перекрыты;

в Петербурге сотни протестующих собирались у ТЮЗа, но стали расходиться по переулкам, когда там начались задержания (полицейские действовали жестко, есть видео с избиениями). Многие пытаются попасть на Невский. Закрылись еще несколько станций метро - Адмиралтейская и Невский проспект;

в Волгограде при задержаниях применяют слезоточивый газ, в Калининграде протестующие разошлись после того, как их взяли в кольцо, в Ростове-на-Дону снова задержания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!