Томас Бах поддержал отказ от создания футбольной Суперлиги

21 апреля из ее состава вышли "Атлетико", а также "Интер" и "Милан".

Болельщики выступили против создания футбольной Суперлиги. Международный олимпийский комитет (МОК) выразил солидарность с ними, передает zakon.kz.

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Мы обсуждали все это, говорили о ценностях спорта. В прошлом месяце в Брюсселе мы это обсуждали с Европейской комиссией и рады поддержке от нее. Сегодня с большой радостью узнали о том, какой отпор был от футбольных болельщиков, от разных политических лидеров по всему миру, - цитирует ТАСС президента МОК.

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19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже 20 апреля на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции УЕФА и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а 21 апреля из ее состава вышли "Атлетико", а также "Интер" и "Милан".

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