14,4 тыс. человек - МВД уточнило число участников акций в 29 городах РФ

В Москве принимают участие около 6 тыс. человек, в Санкт-Петербурге - 4,5 тыс.

14,4 тыс. человек приняли участие в несанкционированных акциях в 29 городах России, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным ГУ МВД по Москве на 20:30 (23:30 по времени Нур-Султана), в несанкционированной акции в центре столицы принимают участие около 6 тыс. человек.

Как сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу, в городе в акции принимают участие 4,5 тыс. человек.

По сводным данным МВД России, в несанкционированных акциях в различных городах Российской Федерации приняло участие следующее число человек: Барнаул – 150, Кызыл – 2, Тюмень – 50, Петрозаводск – 100, Воркута – 0, Ухта – 9, Псков – 20, Великий Новгород – 0, Мурманск – 100, Вологда – 30, Череповец – 15, Омск – 900, Томск – 130, Улан-Удэ – 40, Горно-Алтайск – 3, Новосибирск – 1000, Ангарск – 45, Братск – 28, Иркутск – 500, Благовещенск – 15, Чита – 67, Комсомольск-на-Амуре – 3, Хабаровск – 200, Владивосток – 350, Южно-Сахалинск – 80, Магадан – 40, Петропавловск-Камчатский – 30. МВД РФ

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