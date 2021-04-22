Вакцинацию приостановили в Костанайской области. Названа причина

Причина - отсутствие в регионе первого компонента "Спутника V".

В Костанайской области вынужденно приостановили вакцинацию, передает zakon.kz.

По данным 24.kz, причина - отсутствие в регионе первого компонента "Спутника V".

С начала старта вакцинации в Костанайской области вакцину от коронавируса получили более 30 тыс. человек.

Недели две хотел сходить вакцинироваться, никак времени не было. Был на работе. Вот сегодня нашел время, пошел в поликлинику. Мне сказали то, что вакцины закончилась, к сожалению. Надеюсь, в скором времени они прибудут. житель Костаная Еркин Конырша

По словам заместителя руководителя Управления здравоохранения Костанайской области Анжелы Бексултановой, вакцина сейчас находится в Нур-Султане.

Завтра уже ожидаем поставку на наш склад. Придет около 5 тыс. доз вакцины в нашу область. 25-26 числа придут около 21 тыс. доз и 28 апреля мы ожидаем 6 тыс. доз, - уточнила она.

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