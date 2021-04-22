Джонни Депп заговорил по-русски

Джонни Депп сыграл в фильме "Великий" военного фотографа Юджина Смита.

Американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер Джонни Депп обратился к зрителям на русском языке, сообщает zakon.kz.

На Youtube-канале компании Exponenta Film появилось видеообращение голливудского актера, в котором он пригласил россиян на фильм "Великий" со своим участием.

Привет, Россия! - начал свое видеообращение Джонни Депп.

Затем актер перешел на английский язык.

Я Джонни! Я хочу пригласить вас всех посмотреть новый фильм, который мы сделали - он называется "Великий". Это очень важная история, и я надеюсь, что она вдохновит каждого из вас, - сказал голливудский актер.

Завершить свою речь Джонни Депп решил тоже на русском языке.

Спасибо! - по-русски поблагодарил фанатов актер.

Джонни Депп сыграл в фильме "Великий" военного фотографа Юджина Смита. В России фильм начнут показывать с 22 апреля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!