Жуткое ДТП унесло жизни двух водителей в Алматинской области

Столкнулись две легковушки и ГАЗель.

Жуткое ДТП произошло в Алматинской области - по трассе между поселками Кошмамбет и Улан, передает корреспондент zakon.kz.

ГАЗель Next двигалась в северном направлении. Со слов водителя ГАЗели, навстречу ему на полосу встречного движения выехали Mitsubishi Lancer и Mercedes-Benz C-класса. В какой-то момент Mercedes и Mitsubishi, видимо из-за плохой погоды, при маневре (или при обгоне) занесло и они столкнулись прям перед ГАЗелью. После столкновения Mitsubishi вылетел с дороги, а Mercedes въехал в лоб ГАЗели. Водитель ГАЗели не успел среагировать, чтобы избежать столкновения.

В результате ДТП скончались водители Mitsubishi и Mercedes.

Со слов водителя ГАЗели, одного пострадавшего госпитализировали, а другой (весь в крови) - поймал попутный автомобиль и уехал с места происшествия.

На месте ДТП работают дознаватели ДП Алматинской области.

Со слов очевидцев, водители Mitsubishi и Mercedes выехали одновременно на обгон.

В пресс-службе ДП Алматинской области прокомментировали инцидент.

Департамент полиции Алматинской области сообщает, что массовое дорожно-транспортное происшествие произошло 18:20 часов 21 апреля 2021 года на 39 километре трассы Алматы-Нурсултан, в Карасайском районе.

Предварительно стало известно, что водитель автомашины марки "Мицубиси Ланцер", двигаясь в южном направлении, допустил столкновение с попутно ехавшей автомашиной марки "Мерседес". Не пропустив автомашину "Мерседес", повернул налево и допустил столкновение, после чего от инерции удара автомашина "Мерседес" выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомашиной марки "Газель".

20-летний водитель автомашины "Мерседес" и 27-летний водитель автомашины "Мицубиси Ланцер" скончались на месте, остальные 2 пассажира доставлены в ближайшую больницу г. Каскелен.

По данному факту начато досудебное расследование в соответствии со ст. 345 ч. 4 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Редакция zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Алматинской области.

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