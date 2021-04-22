Акции в поддержку Навального прошли в городах России

По всей стране задержаны несколько сотен человек.

21 апреля тысячи людей по всей России вышли в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который с 31 марта держит голодовку в колонии. Лидеры - Екатеринбург и Новосибирск, передает zakon.kz.

По данным meduza.io, по всей стране задержаны несколько сотен человек.

Издание собрало фоторепортаж.

Площадь Ленина в Новосибирске (Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Владивосток

Павел Королев / AFP / Scanpix / LETA

Протестующие стоят за памятником Ленину (Юрий Мальцев / Reuters / Scanpix / LETA)

В общей сложности на улицы Владивостока вышли до 500 человек (Юрий Смитюк / ТАСС / Scanpix / LETA)

Хабаровск

Протестующие водят хоровод на площади Ленина, а сотрудник полиции с мегафоном требует, чтобы они покинули место проведения акции протеста (Игорь Волков / Коммерсантъ)

Полиция готовится к акции протеста, пока на больших экранах транслируют обращение Владимира Путина (Игорь Волков / AP / Scanpix / LETA)

Новосибирск

Протестующие зажигают фонарики на площади Ленина (Кирилл Кухмарь / ТАСС)

На акцию в Новосибирске вышло около 2,5 тыс. человек (Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA)

В Новосибирске обошлось без задержаний (Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA)

Улан-Удэ

Всего в Улан-Удэ задержали не меньше 10 человек (Анна Огородник / AP / Scanpix / LETA)

Омск

В Омске на акцию в поддержку Навального вышло около тысячи человек (Алексей Мальгавко / Reuters / Scanpix / LETA)

Алексей Мальгавко / Reuters / Scanpix / LETA

В Омске задержали трех протестующих (Алексей Мальгавко / Reuters / Scanpix / LETA)

Алексей Мальгавко / Reuters / Scanpix / LETA

Челябинск

На акцию протеста в Челябинске вышло около 2 тыс. человек (Наиль Фаттахов / Znak.com)

Двое протестующих были задержаны (Наиль Фаттахов / Znak.com)

Екатеринбург

В Екатеринбурге на улицы вышли от пяти до 13 тыс. человек (Донат Сорокин / ТАСС)

Среди участников акции — бывший мэр города Евгений Ройзман (Донат Сорокин / ТАСС / Vida Press)

Задержаны не меньше девяти человек (Донат Сорокин / ТАСС)

Оренбург

На улицы города, по оценкам местных СМИ, вышли около 200 человек (Алена Гниденко / ТАСС)

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге полицейские при задержаниях активно использовали электрошокеры (Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA)

Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA

В Петербурге задержали больше 40 человек (Антон Ваганов / Reuters / Scanpix / LETA)

Петр Ковалев / ТАСС / Vida ​Press

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