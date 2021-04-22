Ученые NASA впервые смогли получить кислород на Марсе

Кислород из атмосферы Марса, основным компонентом которой является углекислый газ, был выделен накануне с помощью опытной установки MOXIE.

Специалистам NASA удалось впервые в истории получить кислород из атмосферы Марса с помощью устройства, установленного на борту планетохода Perseverance, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду, 21 апреля, на сайте американского космического агентства.

С помощью опытной установки MOXIE из атмосферы Марса (основным компонентом которой является углекислый газ) удалось получить около пяти граммов кислорода. Такого количества одному астронавту этого хватило бы для дыхания в течение примерно 10 минут. Предполагается, что с MOXIE можно будет получать до 10 граммов кислорода в час.

По данным специалистов, этот метод будет полезен при пилотируемых полетах на Марс.

Подобные устройства, возможно, однажды будут обеспечивать астронавтов пригодным для дыхания воздухом, - отметили в космическом ведомстве.

В НАСА полагают, что это может означать, что "научная фантастика станет реальностью".

Американский марсоход Perseverance, запущенный 30 июля 2020 года, совершил 18 февраля посадку на поверхность Марса в районе кратера Езеро. Ровер должен будет собрать образцы марсианского грунта. Кроме того, на его борту на Марс прибыл первый в истории марсианский вертолет Ingenuity, который позволит понять потенциал винтокрылых аппаратов за пределами Земли.

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