Елизавета II обратилась к людям во всем мире в свой день рождения

Елизавета II от своего имени и от имени своей семьи поблагодарила всех за доброту и поддержку, проявленные в последние дни.

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к людям во всем мире в честь дня своего рождения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В своем обращении она поблагодарила всех за поддержку в тяжелый период и отметила заслуги своего покойного супруга герцога Эдинбургского Филиппа. Текст обращения опубликован в Twitter-аккаунте британской королевской семьи в среду, 21 апреля.

Елизавета II начала с того, что по случаю ее 95-летия, которое она отмечает сегодня, она получила много сообщений с добрыми пожеланиями.

Хотя мы всей семьей переживаем период великой печали, для всех нас было утешением получить дань уважения, воздаваемую моему мужу, от тех, кто живет в Соединенном Королевстве, Содружестве и во всем мире, — говорится в сообщении.

По словам Елизаветы II, это говорит о том, какое влияние на протяжении всей своей жизни принц Филипп оказывал на людей.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего столетнего юбилея. Незадолго до смерти он перенес операцию на сердце. Похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля. На церемонии из-за коронавирусных ограничений присутствовало около 30 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!