Израиль нанес ракетные удары по Сирии

Власти Израиля и Сирии обвиняют друг друга в организации ракетных атак.

Средства ПВО Сирии отразили в провинции Дамаск ракетные удары, которые совершил Израиль, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Наши средства противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию в районе Думайр в провинции Дамаск, — говорится в сообщении сирийского агентства SANA.

Власти Сирии также обвиняют Израиль в организации ракетных атак.

Ракета класса "земля-воздух" была выпущена из Сирии по израильскому району южного Негева. В ответ мы нанесли удар по батарее, с которой была запущена ракета, и по вспомогательным батареям систем класса "земля-воздух" в Сирии, — говорится в сообщении израильской армии.

Издание The Israel Times со ссылкой на заявление ЦАХАЛ указало, что ракетный удар был нанесен вблизи ядерного реактора. При этом изначально сирийские военные целились в самолет, поэтому атака была совершена силами ПВО, отметили в ведомстве. О причиненном ущербе израильская сторона не сообщает.

В начале апреля сирийское министерство обороны сообщало о ракетном обстреле окрестностей Дамаска со стороны Израиля. В итоге были ранены четыре солдата, нанесен материальный ущерб. При этом военное ведомство Сирии указывало, что сирийской армии удалось отразить большую часть израильских ракет. Запущены они были со стороны ливанской территории, указывали в сирийском Минобороны.

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