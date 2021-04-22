В США одобрили военную помощь Украине в размере $300 млн

Кроме прочего документ предусматривает увеличение ежегодной военной помощи США Украине.

Комитет Сената США по иностранным делам 21 апреля единогласно поддержал законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Кроме прочего документ предусматривает увеличение ежегодной военной помощи США Украине.

Комментируя решение, председатель комитета Роберт Менендес сказал, что законопроект является пакетом долгосрочной помощи, который демонстрирует "двухпартийную преданность США безопасной Украине".

Как мы все знаем, ситуация в сфере безопасности ухудшается, ведь тысячи российских военных накапливаются на границе Украины. Этот законопроект не мог быть более своевременным, чтобы послать миру сигнал, что мы поддерживаем Украину, - заявил он.

Между тем посол Украины в США Оксана Маркарова назвала сумму выделяемой военной помощи - в $300 млн. В нее входит летальное оружие, сообщила Маркарова в Фейсбуке.

Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму, - написала посол.

Для того, чтобы обрести силу закона, законопроект должен быть проголосован в Сенате и в Палате представителей и подписан президентом.

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