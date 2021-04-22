В Казахстане за сутки зарегистрировано почти 2900 заражений COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 2893 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2893 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀
Всего в стране подтверждено 297 839 случаев, из них:
- в городе Алматы – 48295 (+695),
- в городе Нур-Султан – 41214 (+574),
- в ВКО – 24129 (+93),
- в Карагандинской области – 21399 (+225),
- в Атырауской области – 21046 (+140),
- в Павлодарской области – 19991 (+55),
- в Алматинской области – 19361 (+240),
- в ЗКО – 17923 (+185),
- в Акмолинской области – 17150 (+97),
- в Костанайской области – 14491 (+33),
- в СКО – 13697 (+27),
- в городе Шымкенте – 8536 (+112),
- в Актюбинской области – 8053 (+117),
- в Жамбылской области – 7267 (+69),
- в Мангистауской области – 5244 (+108),
- в Туркестанской области – 5081 (+51),
- в Кызылординской области – 4962 (+72).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2373 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 388,
- в городе Алматы - 724,
- в городе Шымкенте - 27,
- в Акмолинской области - 94,
- в Актюбинской области - 134,
- в Алматинской области - 348,
- в Атырауской области - 97,
- в ВКО - 68,
- в Жамбылской области - 27,
- в ЗКО - 119,
- в Карагандинской области - 177,
- в Костанайской области - 28,
- в Кызылординской области - 32,
- в Мангистауской области - 24,
- в Павлодарской области - 44,
- в СКО - 20,
- в Туркестанской области - 22.
Всего в стране выздоровели 254 971 человек от COVID-19
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