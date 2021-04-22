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В Казахстане за сутки зарегистрировано почти 2900 заражений COVID-19

Фото: pixabay 22 апреля 2021, 08:02

За прошедшие сутки зарегистрировано 2893 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 21 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2893 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀

Всего в стране подтверждено 297 839 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 48295 (+695),
  • в городе Нур-Султан – 41214 (+574),
  • в ВКО – 24129 (+93),
  • в Карагандинской области – 21399 (+225),
  • в Атырауской области – 21046 (+140),
  • в Павлодарской области – 19991 (+55),
  • в Алматинской области – 19361 (+240),
  • в ЗКО – 17923 (+185),
  • в Акмолинской области – 17150 (+97),
  • в Костанайской области – 14491 (+33),
  • в СКО – 13697 (+27),
  • в городе Шымкенте – 8536 (+112),
  • в Актюбинской области – 8053 (+117),
  • в Жамбылской области – 7267 (+69),
  • в Мангистауской области – 5244 (+108),
  • в Туркестанской области – 5081 (+51),
  • в Кызылординской области – 4962 (+72).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2373 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 388,
  • в городе Алматы - 724,
  • в городе Шымкенте - 27,
  • в Акмолинской области - 94,
  • в Актюбинской области - 134,
  • в Алматинской области - 348,
  • в Атырауской области - 97,
  • в ВКО - 68,
  • в Жамбылской области - 27,
  • в ЗКО - 119,
  • в Карагандинской области - 177,
  • в Костанайской области - 28,
  • в Кызылординской области - 32,
  • в Мангистауской области - 24,
  • в Павлодарской области - 44,
  • в СКО - 20,
  • в Туркестанской области - 22.

Всего в стране выздоровели 254 971 человек от COVID-19

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