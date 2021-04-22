Алматы завалило апрельским снегом

За период снегопада в горных и предгорных районах выпало 10-12 см снега, в городе 6-8 см.

С 13:00 часов 21 апреля в городе Алматы после дождя началось выпадение снега, который продолжается 22 апреля, сообщает zakon.kz.

По информации управления жилищной политики Алматы, за время снегопада в горных и предгорных районах выпало 10-12 см снега, в городе 6-8 см.

Чтобы не было гололеда, с 22.00 21 апреля была организована посыпка дорог противогололедными материалами и сметание снега. Использовано 243 тонны противогололедных материалов.

Продолжаются работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных переходов, парков, скверов и других мест общего пользования.

В районных акиматах и акимате города было организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу "Казгидромета", выпадение осадков в виде дождя и снега ожидается до обеда 22 апреля.

В связи с внезапным ухудшением погодных условий, полиция Алматы призвала участников дорожного движения быть внимательнее.

Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Известно, что многие автолюбители уже сменили шины на летние, поэтому наше обращение сейчас очень актуально и помогут избежать трагедий на дорогах города,- поделился начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

В ДЧС призвали автовладельцев не парковать машины под деревьями.

В связи с выпавшими обильными осадками находиться под кронами деревьев опасно, будьте аккуратнее, обходите нависшие ветки! - отметили в ведомстве. И напомнили также о том, что в горах Алматы сохраняется угроза схода лавин.

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