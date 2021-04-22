Еще 28 человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане

На 22 апреля лечение от КВИ продолжают получать 39 859 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 22 апреля, сообщает zakon.kz.

На 22 апреля лечение от КВИ продолжают получать 39 859 человек (39 385 КВИ+ и 474 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 034 пациента, на амбулаторном уровне – 25 825 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 679 пациентов; • в состоянии крайней степени тяжести – 181 пациент;• на аппарате ИВЛ – 100 пациентов.

За сутки от коронавируса скончались 24 казахстанца. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3483 случая с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 21 апреля 2021 года зарегистрировано 123 новых случаев заболевания, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 74 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 52 148, случаев с летальным исходом - 761, всего выздоровели – 50 913 человек.

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