Тургумбаев поставил восемь задач перед полицейским 

Он обратил внимание на преступления в сфере семейно-бытовых отношений, интернет-мошенничества, а также состояние дорожной безопасности.
Глава МВД Ерлан Тургумбаев определил для полицейских восемь задач на ближайшее время, сообщает zakon.kz.
Одна из ключевых задач органов внутренних дел – предупреждение правонарушений и создание безопасной общественной среды. Работу по совершенствованию форм и методов обеспечения правопорядка, а также взаимодействия с общественностью необходимо продолжить, – отметил министр.
В сфере профилактики правонарушений
- обеспечить реализацию принципа "полиция шаговой доступности" за счет установления стационарных постов в наиболее криминогенных участках, а также пешее патрулирование во дворах домов, парках, скверах;
- принять меры по развитию интеллектуальных систем безопасности в общественных местах, населенных пунктах и на дорогах страны с их интеграцией с центрами оперативного управления органов полиции;
- повысить оснащенность службы участковых инспекторов, с обеспечением развития сети участковых пунктов полиции;
- усилить контроль за безопасностью дорожного движения и дорожной инфраструктурой; – ускорить введение сплошного видеонаблюдения в уголовно-исправительных учреждениях.
В вопросах борьбы с преступностью
- улучшить качество и прозрачность досудебного расследования в рамках проводимой работы по переходу на трехзвенную модель уголовного процесса;
- укрепить подразделения по борьбе с киберпреступностью квалифицированными IT-специалистами, современным программно-техническим оборудованием с обеспечением эффективного противодействия интернет-мошенничествам;
- принять меры по усилению борьбы с наркопреступностью, пресечению распространения синтетических наркотиков, в том числе посредством интернет-ресурсов.
Защита конституционных прав граждан и общественная безопасность будут обеспечены при надлежащем выполнении этих задач, – подчеркнул глава МВД.
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