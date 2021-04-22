"Не имеющий морального права" работать акимом Куат Тумабаев получил новую должность

Куат Тумабаев теперь занимает должность директора Департамента продвижения экспорта.

Бывший аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев получил новую должность на госслужбе, передает zakon.kz.

Как сообщается на сайте Министерства торговли и интеграции, Куат Тумабаев теперь занимает должность директора Департамента продвижения экспорта.

С именем экс-акима областного центра ВКО связано громкое дело - ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в 2018 году. Под колесами BMW погиб 19-летний пешеход, который шел по обочине. За рулем авто был заместитель акима Риддера Курманбаев. А в качестве пассажира там находился (на тот момент) аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев. В дальнейшем он проходил по делу как свидетель. Через несколько месяцев после аварии аким ВКО Даниал Ахметов посоветовал Тумабаеву уйти с поста, так как он не имеет морального права работать на такой высокой государственной должности. Аким так и сделал.

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