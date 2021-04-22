Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Коронавирус в Казахстане: в матрице оценки произошли изменения

Фото: коллаж/zakon.kz 22 апреля 2021, 09:50

В "желтой" зоне добавилась Костанайская область.

Опубликована матрица оценки эпидситуации в Казахстане на 22 апреля, передает zakon.kz.

В "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области. ⠀В "желтой" зоне добавилась Костанайская область (ранее она была в "зеленой" зоне), остаются там также Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.⠀В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Главный санврач Киясов прокомментировал скандал с закупом "некачественных" СИЗов
США готовы предоставить свои вакцины от COVID-19 Казахстану