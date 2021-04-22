Коронавирус в Казахстане: в матрице оценки произошли изменения

В "желтой" зоне добавилась Костанайская область.

Опубликована матрица оценки эпидситуации в Казахстане на 22 апреля, передает zakon.kz.

В "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области. ⠀В "желтой" зоне добавилась Костанайская область (ранее она была в "зеленой" зоне), остаются там также Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Павлодарская области.⠀В "зеленой" зоне: Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

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