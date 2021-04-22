В Казахстане есть город, которого нет

Приложение zakon.kz
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Абаста – город, построенный специально для киносъемок.
На 106 километре трассы Актау – Каламкас в Мангистауской области посреди степи можно наткнуться на портовый городок, которого как бы нет, сообщает zakon.kz.
Зато здесь есть аэропорт, морской порт, церковь, минарет, почта и даже кафе. Это Абаста – город, построенный специально для киносъемок.
В городе уже успели снять две киноленты. Первая - об ушедшем море, о рыболовах, которые оказались без воды. Вторая - про афганские реалии, - рассказывает Максат Акмуратов.
Гуляя по улицам Абасты, появляется ощущение, что как будто оказался в прошлом.
К сожалению со временем "картонные" декорации разрушаются, и город, которого нет, скоро в реальности исчезнет с просторов мангистауских равнин.
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