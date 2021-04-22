Строительство солнечной электростанции начато на "зеленые" облигации

Фонд "Даму" получил престижную международную премию за продвижение "зеленых" финансов.

На 6-й ежегодной церемонии вручения международной премии Climate Bonds Awards 2021 года АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (Фонд "Даму") признан одной из ведущих организаций в мире, продвинувших "зеленые" финансы. Кроме Фонда "Даму", среди двадцати трех номинантов, такие компании как Volkswagen, Alphabet Inc., Sustainalytics, KfW.

Награда "Пионер "зеленого" рынка" получена "Фондом "Даму" за выпуск "зеленых облигаций" размещенных на площадке Международного финансового центра "Астана" при поддержке ПРООН 11 августа 2020 года.

Надеемся, что дальнейшее сотрудничество с ПРООН и Центром "зеленых" финансов МФЦА придаст новый импульс усилиям, направленным на стимулирование инвестирования в проекты ВИЭ", - сказала Гаухар Бурибаева, председателя правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму.

Мы поздравляем Фонд "Даму" с получением награды Пионер "зеленых" облигаций. Это публичное признание всех организаций и правительств, которые находятся на переднем крае перенаправления капитала на решения с низким уровнем выбросов углерода и более широкого перехода к нулевому уровню выбросов, обеспечивая примеры реальной экономики того, куда следует направлять инвестиции. Особо приветствуются первые и новаторские эмитенты из стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, играющие ведущую роль и добавляющие глубины, и разнообразия глобальным и региональным рынкам, - сказал Шон Кидни, генеральный директор, Инициатива по климатическим облигациям.

Также, по его словам, "в конце 2020 года мы достигли глобального рубежа в виде кумулятивных зеленых инвестиций в размере 1 триллиона долларов".

Но климатический кризис и его растущие последствия продолжают опережать наши усилия по сокращению выбросов. Ускорение ежегодных зеленых инвестиций до 1 триллиона долларов - следующая цель глобальных финансов и правительств. Теперь требуется решительный сдвиг капитала 2020-х годов в сторону зеленого восстановления, устойчивости, адаптации и перехода, - резюмировал Ш. Кидни.

Привлеченные за счет выпуска облигаций средства были направлены на финансирование строительства солнечной электростанции ТОО "TK SOLAR".

Мы рады, что наш проект нацеленный на увеличение выработки возобновляемой энергии и сокращение выбросов парниковых газов, был профинансирован через такой современный и новый инструмент как "зеленые" облигации. Мы построим солнечные батареи в Туркестанской области мощностью 1 МВт, - считает Азиз Мухтасимов, генеральный директор ТОО "TK SOLAR".

Помимо решения экологических проблем, инвестиции в «зеленую» экономику предоставляют уникальную возможность ускорить социально-экономическое развитие, способствовать экономической диверсификации, созданию новых рабочих мест и оказывать поддержку МСП. Мы высоко ценим наше партнерство с национальными стейкхолдерами, которое помогает привлечь новые инвестиции для перехода Казахстана к низкоуглеродному росту и выполнить свои международные обязательства по Парижскому соглашению, - резюмировал Якуп Бериш, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане

Справочная информация:

Премия Climate Bonds Awards (Лондон, Великобритания) является главным международным признанием лидерства, передового опыта и инноваций в области "зеленого" и устойчивого финансирования, включая "зеленые" облигации, займы, сукук и значительные рыночные изменения в инвестициях, связанных с борьбой с изменением климата. Премия инициирована международной некоммерческой организацией Climate Bonds Initiative (www.climatebonds.net, Лондон).

Прочитать полное объявление: https://www.climatebonds.net/resources/press-releasesДополнительная информация: https://events.climatebonds.net/awards

Благодаря успешному дебютному выпуску "зеленых" облигаций Фонда "Даму", размещенных на площадке Международного финансового центра "Астана" при поддержке ПРООН 11 августа 2020 года, на локальном рынке появился новый вид инструмента. Средства от выпуска облигаций предназначены для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Казахстана, реализующих "зеленые" проекты, путем обусловленного размещения средств в банках второго уровня, с целью снижения рисков инвестирования в возобновляемую энергетику.

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