Так, Казахстан занял 76-е место, обогнав лишь Ирак и Оман.

В рейтинге лучших стран для приключений и туризма Казахстан занял одно из последних мест в мире: 76-е из 78. Хуже оказались лишь Ирак и Оман. Казахстану присудили 4,4 балла из 100 возможных, передает zakon.kz.

В рейтинге оценивались такие категории, как живописность (у РК 10,4 из 100 возможных баллов), дружелюбие (7,4 балла), веселье (2,6 балла), приятный климат (2,1 балла) и сексуальность (1,9 балла), сообщает ranking.kz.

В ТОП-3 лучших стран попали Бразилия, Италия и Испания. Среди соседей Россия оказалась на 51-м месте в рейтинге, Узбекистан — на 74-м.

Как отмечается в исследовании, за январь–декабрь 2020 года объем услуг, оказанных гостиницами, мотелями, хостелами и прочими местами размещения, составил в РК лишь 66,9 млрд тенге — ожидаемо сразу на 44,5% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в январе–декабре 2019-го показатель достигал 120,5 млрд тг, увеличившись на 15,9% за год.

При этом наибольший объем оказанных услуг пришелся на Алматы (16,8 млрд тг, минус 48% за год), Нур-Султан (11,6 млрд тг, минус 55,7%) и Акмолинскую область (6,4 млрд тг, минус 14,7%). Меньше всего услуг оказали в Северо-Казахстанской, Кызылординской и Костанайской областях.

По итогам января–декабря 2020 года казахстанские гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и прочие места размещения обслужили 3,6 млн человек — в 1,7 раза меньше, чем годом ранее. Больше всего посетителей приняли в Алматы: 737,3 тыс. человек. В тройку лидеров также вошли Алматинская область и столица.

Чаще всего среди мест размещения казахстанцы выбирали гостиницы с ресторанами (1,6 млн человек) и без ресторанов (1,2 млн человек); популярностью пользовались также небольшие сельские дома, шале, коттеджи и квартиры (517,5 тыс. человек). Еще 67,3 тыс. человек предпочли услуги туристических баз, 63,8 тыс. человек остановились в домах отдыха.

Общее число мест размещения всех типов по итогам 2020 года составило 3,5 тыс., против 3,6 тыс. годом ранее. 59,4% из них — гостиницы.

Как отмечается, в марте текущего года средняя стоимость проживания в гостиницах составила 12,1 тыс. тенге за сутки.

Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны проживания обходится в Алматы (19 тыс. тг), Нур-Султане (15,1 тыс. тг) и Уральске (14,4 тыс. тг за сутки). Дешевле всего стоит проживание в гостиницах Кызылорды — всего 8,2 тыс. тг за сутки.

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