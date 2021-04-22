Как избежать штрафа людям с "красным" статусом

Можно проверить свой статус, не выходя из дома.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов рассказал, в каких случаях жители с "красным" или "желтым" статусом могут избежать штрафа, передает zakon.kz.

На сайте Ashyg размещен нейтральный QR-код и при сканировании его с помощью смартфона возможно узнать свой статус.

Нейтральный QR-код позволяет онлайн (не выходя из дома) узнать свой статус, то есть заранее перед посещением объектов, работающих по Ashyg в условиях красной или желтой зоны - фитнес центры, СПА, боулинги и др.

Как показал проект Ashyg, заболевшие коронавирусом и контактные не соблюдают 14-дневный домашний карантин и пытаются зайти на объекты, работающие по Ashyg, сканируя QR-кода при входе. И, соответственно, у них высвечивается на смартфоне "красный" или "желтый" статус, следовательно за нарушение домашнего карантина им грозит штраф 30 МРП. Однако, если заболевшие коронавирусом и контактные с ними воспользуются онлайн (из дома) сканированием нейтрального QR-кода и убедятся в своем "красном" или "желтом" статусе - не будут привлечены к штрафу. Так как не покидали свое жилище, тем самым не нарушали домашний карантин, - отметил Байгабулов.

Нейтральный QR-код привязан к информационной базе результатов ПЦР анализов и контактных лиц, которая интегрирована с проектом Ashyg.

Система Ashyg в автоматическом режиме отсчитывает указанные дни (по часам) и присваивает соответствующие статусы.

Следует отметить, что красный статус снимается по истечении 14 дней с даты положительного ПЦР анализа. "Желтый" статус переводится в синий по истечении 14 календарных дней со дня контакта с лицом с положительным ПЦР анализом. "Зеленый" статус снимается по истечении трех дней с даты отрицательного ПЦР анализа, после переводится в статус синий.

Ранее сообщалось, что казахстанцев с "красным" статусом, которые не соблюдают домашний режим и пытаются попасть в объекты, работающие по Ashyg, будут привлекать к ответственности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!