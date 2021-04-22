Члены Межпартийного совета при Мажилисе участвуют в обсуждении бюджета страны

Уточнение параметров республиканского бюджета презентовали министр финансов Ерулан Жамаубаев и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Депутаты Мажилиса приступили к работе над поправками в республиканский бюджет на 2021-2023 годы. В составе рабочей группы и члены Межпартийного совета, созданного при Палате, сообщает zakon.kz.

В Мажилисе представлен правительственный проект изменений и дополнений в Закон "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы". Презентация законопроекта проведена в Комитете Палаты по финансам и бюджету.

Наряду с депутатами в презентации, в том числе посредством видеоконференцсвязи, приняли участие представители государственных органов, Национального Банка, НПП "Атамекен", Ассоциации финансистов Казахстана, а также члены Межпартийного совета при Мажилисе – представители не представленных в Парламенте политических партий "Adal", "Ауыл" и ОСДП.

Уточнение параметров республиканского бюджета презентовали министр финансов Ерулан Жамаубаев и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Согласно пояснениям разработчиков законопроекта, в рамках уточнения бюджета планируется решение ряда задач, обозначенных партией "Nur Otan" в предвыборной платформе, реализация приоритетных направлений, определенных в посланиях народу Казахстана. Также дополнительные средства будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Прогноз по поступлениям составляет 12,6 трлн. тенге с увеличением на 1,1 трлн. тенге. Дефицит прогнозируется на уровне 3,5% к ВВП. Расходы республиканского бюджета в 2021 году составят 15,3 трлн. тенге, с увеличением на 1,3 трлн. тенге.

При уточнении макроэкономических показателей на 2021 год в рамках прогноза социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы отмечено, что номинальный ВВП в 2021 году прогнозируется в объеме 77 869 млрд. тенге, что выше одобренного прогноза на 1 207 млрд. тенге. Реальный ВВП прогнозируется на уровне 103,1%. ВВП на душу населения составит 9 655 тыс. долларов США.

Обсуждение бюджетного законопроекта будет продолжено в рабочей группе во главе с членом Комитета по финансам и бюджету Анатолием Бойчиным. В ее состав вошли также члены Межпартийного совета при Мажилисе.

В рамках Межпартийного совета партии, которые не вошли в состав Мажилиса, имеют право участвовать в рабочих группах наряду с действующими депутатами, экспертами, НПО. И мы бы хотели выразить большую благодарность за эту возможность. Наша экспертная группа в ходе работы над поправками в республиканский бюджет будет детально отрабатывать с каждым администратором бюджетных программ, - поделился планами Секретарь партии "Adal" Ануар Керембаев.

Свои предложения намерены представить и члены партии "Ауыл".

Думаю, что Межпартийный совет состоялся и доказал свою необходимость. Сейчас обсуждается вопрос корректирования республиканского бюджета. Это целый пакет вопросов, связанных с улучшением ситуации в экономике. И я думаю, что можно было бы обратить внимание на усиление парламентского контроля за реализацией бюджета, на усиление контроля за целевым использованием бюджетных денег и за тем, на что направлены эти суммы увеличения, - отметил Первый заместитель Председателя партии Толеутай Рахымбеков.

Представитель Общенациональной социал-демократической партии Куат Кунбулатов в этот раз подключился к обсуждению посредством видеосвязи, акцентировав внимание на вопросах инфляции. Межпартийный совет был создан месяц назад по инициативе Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина. И сегодня члены Совета – представители всех партий, зарегистрированных в Казахстане, принимают участие в работе над законопроектами, находящимися на рассмотрении Мажилиса.

Среди актуальных законопроектов, находящихся в настоящее время в работе Мажилиса, – конституционные поправки в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан", законопроект о промышленной политике, поправки в Трудовой кодекс по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы, о растительном мире, законодательные новшества относительно социальной защиты отдельных категорий граждан, по вопросам защиты прав ребенка и др. Активное участие представители непарламентских партий приняли в обсуждении законодательных поправок по вопросам земельных отношений.

В Мажилисе уверены, что подобный формат работы позволяет делать законотворческий процесс более эффективным, открытым и соответствует концепции "слышащего государства", инициированной Президентом Казахстана.

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