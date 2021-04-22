Еще в двух ТРЦ Нур-Султана развернули пункты вакцинации

На сегодня по городу провакцинировано порядка 75 тысяч человек.

В Нур-Султане еще в двух ТРЦ "Keruen" и "Абу-Даби Плаза" развернули пункты вакцинации против коронавируса для всех желающих, передает zakon.kz.

Организация такой работы по вакцинации граждан при торговых центрах показывает хороший опыт, тем самым у нас увеличивается охват населения. Если первое время население относилось с настороженностью к вакцинации, то сейчас активно пополняют ряды привитых. К примеру, только в "Mega Silk way" с начала массовой вакцинации медработники привили свыше 2 100 человек. И это только показатель одного центра, - сказала заместитель руководителя горздрава Алия Рустемова.

Время работы в "Keruen" и "Абу-Даби Плаза" - с 10:00 до 22:00 часов.

Для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова увеличено количество прививочных пунктов с 36 до 100, а также время работы с 8:00 до 24:00 часов для организаций ПСМП, в ТРЦ - с 10:00 до 22:00 часов.

Поскольку горожане активно изъявляют желание получить вакцину против COVID-19, Управление общественного здравоохранения организует выездные бригады, которые уже приступили к массовой вакцинации трудовых коллективов. Количество желающих получить вакцину против КВИ на различных предприятиях достигает до 1000 человек.

Напомним, двумя неделями ранее первый прививочный пункт при ТРЦ был развернут в "Mega Silk way", с 19 апреля вакцинироваться граждане могли и в ТРЦ "Хан Щатыр".

На сегодня по городу провакцинировано порядка 75 тысяч человек.

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