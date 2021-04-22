В Уголовный кодекс готовят поправки по смертной казни

Документ должен пройти правовую, экономическую, лингвистическую и антикоррупционную экспертизу.

На пленарном заседании Сената Парламента РК первый заместитель Генерального прокурора РК Берик Асылов рассказал о работе по поправкам в Уголовный кодекс, которые требовалось проработать в рамках ратификации Казахстаном Второго Факультативного протокола об отмене смертной казни, передает корреспондент zakon.kz.

При обсуждении ратификационных документов с Македонией сенатор Сергей Ершов поинтересовался у представителя Генеральной прокуратуры, на какой стадии находятся поправки в Уголовный кодекс, связанные с ратификацией Казахстаном Второго Факультативного протокола об отмене смертной казни.

В ответ на это Берик Асылов сообщил, что Генеральной прокуратурой уже разработана концепция законопроекта.

По смертной казни, естественно, Генпрокуратура разработала концепцию законопроекта, она обсуждалась на общественных порталах НПА. В феврале прошла межведомственная комиссия, в правительство ее одобрили. В настоящее время Генеральной прокуратурой разработан законопроект. Этот законопроект сейчас проходит экспертизу, - уточнил он.

По его словам, документ должен пройти правовую, экономическую, лингвистическую и антикоррупционную экспертизу.

После принятия этих заключений, этих экспертиз, нам будет направлено в правительство, затем мы представим к вам. Примерно планируем где-то в мае-июне месяце, - указал представитель Генпрокуратуры.

В конце 2020 года парламент Казахстана ратифицировал протокол к пакту ООН об отмене смертной казни. В ООН приветствовали готовность Казахстана пополнить круг участников Факультативного протокола об отмене смертной казни. В Казахстане фактически с 2003 года действует мораторий на исполнение смертных приговоров. Новые шаги должны привести к полной отмене такой меры наказания.Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, был подписан 15 декабря 1989 года и вступил в силу 11 июля 1991 года.

В настоящее время более 100 стран на законодательном уровне отменили смертную казнь, и многие страны ввели мораторий на исполнение смертных приговоров.

В 2019 году смертные приговоры были приведены в исполнение в 20 государствах. При этом общее число подтвержденных смертных казней сократилось по сравнению с предыдущим годом на 5 процентов и достигло самого низкого показателя за 10 лет.

Международное право не запрещает применение смертной казни за наиболее тяжкие преступления, однако Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах предлагает всем государствам запретить такой вид уголовного наказания.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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