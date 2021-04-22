Курс доллара еще немного вырос

Доллар прибавил еще на 0,22 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 432,26 тенге (+0,22), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 431,3-433 тенге, евро – 516-521 тенге, рос. рубль - 5,6-5,68 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 22 апреля.

Июньские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,49%, составив $61,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,43% — до $65,04 за баррель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!