Казахстан и Македония будут обмениваться осужденными

На данный момент у обеих сторон нет лиц, подлежащих передаче.

Казахстан и Македония будут взаимодействовать по выдаче, передачи обсужденных и взаимной правовой помощи по уголовным делам. Пакет соответствующих ратификационных договоров приняли депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании Палаты, передает корреспондент zakon.kz.

Выступая по проекту закона "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о выдаче лиц", первый заместитель Генерального прокурора РК Берик Асылов сообщил, что основная цель этого документа состоит в урегулировании вопроса экстрадиции лиц, находящихся в розыске для привлечения к уголовной ответственности.

Договором предусмотрены следующие основания выдачи. Согласно законодательству обеих стран деяние должно являться преступлением, лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, должно быть наказано лишением свободы, на срок не менее одного года, для исполнения приговора суда срок неотбытого наказания у разыскиваемого, должен быть не менее шести месяцев, - пояснил он.

По его данным, в настоящее время в Северной Македонии и Казахстане нет скрывающихся людей. Аналогичные договоры о выдаче заключены Казахстаном с 20 государствами. Планируется подписание таких договоров с Малайзией, Доминиканой, Перу и Аргентиной.

Говоря о законопроекте "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о передаче осужденных лиц", Асылов указал, что его цель заключается в предоставлении возможности осужденным из других стран отбывать наказание на родине.

Для передачи осужденных лиц, в соответствии с договором, человек должен быть гражданином одной из этих двух стран. Обе страны должны иметь наказание за деяния, которые считаются преступлением. На момент получения запроса, приговор должен быть вступившим в законную силу и иметь срок отбывания не менее шести месяцев. Необходимо письменное согласие осужденного и обе страны должны согласиться передать человека. Осужденный не может быть выдан в случаях, если передача преступника наносит ущерб суверенитету страны, противоречит национальному законодательству, если лицо осуждено за преступление, посягающее на государственную безопасность, если осужденный вовлечен в процедуру предъявления иска, например, если идет судебный процесс по возмещению ущерба, причиненного его преступлением, - пояснил представитель Генпрокуратуры.

На данный момент у обеих сторон нет лиц, подлежащих передаче. Аналогичные договоры заключены с 21 страной, в перспективе рассматривается подписание еще с шестью странами.

Также проект закона "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о взаимной правовой помощи по уголовным делам" регламентирует осуществление процессуальных действий по доказыванию вины подозреваемого и обвиняемого.

Договор представляет полномочным органам двух стран на проведение следующих следственных действий - временная передача содержащихся под стражей, обыск, конфискация предметов, проведение экспертизы, допрос, обмен информацией и включает другие приемы. Все следственные действия, предусмотренные договором, содержатся в нашем Уголовном процессуальном кодексе. По договору, если оказание помощи угрожает суверенитету, безопасности и иным интересам страны, противоречит национальному законодательству, человека преследуют за национальность, расу, религию и политические взгляды эта правовая помощь не оказывается, - сказал Асылов.

Аналогичные договоры заключены с 27 государствами - Китай, Великобритания, Индия, США. Сейчас ведется работа по подписанию с такими странами как Португалия, Кипр, Доминикана и Аргентина. В прошлом году Казахстан оказал правовую помощь другим государствам по 163 запросам, 185 казахстанских обращений были исполнены иностранными органами.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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