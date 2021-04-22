Новый алфавит казахского языка на латинице утвердят в Казахстане

Подготовлен проект Указа Президента РК.

Комитет языковой политики подготовил проект Указа Президента РК "О некоторых вопросах перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику", передает zakon.kz.

Документ вносит изменения в прежний вариант перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику.

Теперь он выглядит так:

Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 мая.

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