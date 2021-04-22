Сколько казахстанцев сидит в тюрьмах за границей

В Казахстане отбывают наказание в виде лишения свободы 970 иностранных граждан.

На сегодня в Казахстане отбывают наказание в виде лишения свободы 970 иностранных граждан, в то же время за рубежом отбывают наказание 922 казахстанца. Об этом говорилось на пленарном заседании Сената Парламента РК при обсуждении ратификации договоров с Северной Македонией по выдаче, передачи осужденных и правовой помощи, передает корреспондент zakon.kz.

По словам первого заместителя Генерального прокурора РК Берика Асылова, сегодня в Казахстане отбывают наказание в виде лишения свободы 970 иностранных граждан, за рубежом отбывают наказание 922 гражданина Казахстана. В прошлом году в другие государства мы выдали 64 иностранных граждан, скрывающихся в нашей стране, а нам другие страны вернули 56 преступников, - добавил он.

Также сенатор Нурлан Бекназаров указал, что на основании аналогичных с Северной Македонией договор, начиная с 2016 года и по первый квартал 2021 года, из Казахстана передано 518 разыскиваемых лиц.

Соответственно в страну экстрадированы 346 разыскиваемых лиц. По состоянию на 1 апреля 2021 года правоохранительными органами страны разыскивается 2341 человек, из них в межгосударственном розыске 750, в международном 1591. По информации МИД, в Северной Македонии на консульском учете состоит шесть граждан нашей страны, один студент и пять человек из одной семьи. Так же есть на консульском учете 12 граждан Северной Македонии. Это граждане, которые работают на предприятиях, открытых совместно с этой страной, - заключил депутат.

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Оксана Скибан, Нур-Султан

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