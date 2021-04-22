Жизнеутверждающий танец под афробит сплясали алматинские медики

Флешмоб Jerusalema Dance Challenge несет цель поддержать всех, кто пострадал из-за распространения Covid-19. Его главный посыл - призвать людей к единству и помощи друг другу.

Уже больше года по миру шагает танцевальный челлендж #JerusalemaDanceChallenge​. Алматинские медики решили к нему присоединиться, передает zakon.kz.

Челлендж под песню на языке зулу "Иерусалим — мой дом", исполненную африканскими исполнителями Master KG и Nomcebo, стартовал в 2020 году. В соцсетях его назвали главным челленджем года. Изначально песня, в которой звучат слова обращения к Богу, "спаси меня", "не оставляй меня", не была популярной за пределами Африки, но благодаря челленджу и соцсетям ее послушали миллионы людей.

А глобальный флешмоб начался через несколько месяцев после того, как танцевальный коллектив из Анголы Fenómenos do Semba отпраздновал свое пятилетие и выложил в интернет видео.

Флешмоб Jerusalema Dance Challenge несет цель поддержать всех, кто пострадал из-за распространения Covid-19. Его главный посыл - призвать людей к единству и помощи друг другу.

Присоединились к нему и в Казахстане. Работники Национального координационного центра экстренной медицины исполнили жизнеутверждающий танец #JerusalemaDanceChallenge​ для поддержки населения, сотрудников экстренных и других служб во время пандемии Covid-19.

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