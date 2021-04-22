Впервые гендер-пати провели в прямом эфире казахстанского телеканала

Команда программы "Qoslike" решила устроить сюрприз молодоженам.

Программа "Qoslike" в эфире "Первого канала "Евразия" стала домом для многих пар, строящих свое счастье. Только в прошлом году свадьбу сыграли шесть пар. Среди них есть молодые и счастливые ребята Ербол и Даяна.

18 ноября 2019 года он сделал мне предложение встречаться. Я согласилась. В феврале 2020 он сделал мне предложение руки и сердца. В конце марта мы ушли с проекта. А уже в апреле 20-го провели Никах в мечети и получили благословение Всевышнего, - поведала нам Даяна.

В начале апреля команда программы "Qoslike" решила устроить сюрприз паре и предложила организовать им вечеринку по определению пола ребенка. Так, 20 апреля нынешнего года пара узнала, что ждет девочку и эту радость вместе с ними разделила многомиллионная аудитория "Первого канала "Евразия".

Мы решили устроить ребятам гендер-пати в прямом эфире "Первого канала "Евразия", потому что понимали, что они не смогли сыграть большую свадьбу из-за карантина, - рассказала нам продюсер проекта Диана Аликеева.

Когда Ербол и Даяна пришли на проект, каждый из них хранил надежду в сердце и верил, что найдет свое счастье.

Сначала мы друг друга терпеть не могли. Вообще не общались. Я была участницей, и он был участником. У нас уже были неудачные отношения на проекте. К нему приходили две девушки, и у меня было два ухажера. Но как-то все завертелось, - говорит Даяна.

Напомним, что по правилам проекта отношения должны строиться по принципу "участник-претендент".

Ведущая дала нам разрешение начать отношения, хотя мы оба были участниками, а это запрещено, - рассказывает будущая мама.

Решение ведущей программы Дианы Скатовой стало судьбоносным для Ербола и Даяны. Ведь сегодня поклонники проекта "Qoslike" наблюдают за жизнью счастливой пары в ожидании малышки.

Так, житель города Кордай нашел свою половинку из Павлодара в Алматы, в эфире "Первого канала "Евразия".

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