Тайный сбор биоматериала или диагностика COVID-19. Что думают казахстанцы о ПЦР-тесте

ПЦР-тесты – это не способ сбора биоматериала, а надежный метод диагностики заболевания на начальных стадиях.

В очередной раз казахстанцы задаются вопросом о необходимости ПЦР-тестирования для диагностики COVID-19, сообщает zakon.kz.

Через Telegram распространяют ролик об экспресс-тесте на КВИ.

Система дает положительный результат после попадания на него капли воды. Из этого пользователи Казнета делают два вывода: что ПЦР-тестирование – это тайный сбор биоматериала и что тест-системы не могут определить болезнь. Ни одно из этих утверждений неверно, - говорится в публикации Stopfake.kz.

Аналитики отмечают, что это сообщение включает в себя сразу несколько популярных и давно опровергнутых фейков.

Во-первых, экспресс-тесты не могут заменить ПЦР-анализ.

Во-вторых, проверять надежность экспресс-тестов, как и ПЦР-тестов, используя для диагностики соки, воду, газированные напитки и кровь животных, некорректно.

В-третьих, повредить гематоэнцефалический барьер при заборе материала для ПЦР-анализа невозможно.

Предположения, высказанные автором сообщения, безосновательны и противоречат фактам. Видео с экспресс-тестом и каплей воды не доказывает ничего, кроме того, что любые иные жидкости, кроме человеческой крови, не могут быть использованы для такого анализа, - заключили эксперты.

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