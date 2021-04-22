Мусабаев: Есть риск снова стать свидетелями череды авиационных происшествий

Он предлагает передать функции по расследованию авиапроисшествий в МЧС.

Депутат Сената Талгат Мусабаев на пленарном заседании палаты в запросе на имя премьер-министра страны поднял вопросы безопасности в сфере гражданской авиации и организации полетов. Он считает целесообразным передать в ведение министерства по чрезвычайным ситуациям госфункции по расследованию авиапроисшествий и инцидентов в гражданской авиации для обеспечения независимости и объективности расследований. В противном случае, по его мнению, есть риск снова стать свидетелями череды авиационных происшествий и инцидентов, несущих тяжелые последствия, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Мусабаева, до сих пор вопросы обеспечения системы надзора и контроля в сфере авиационной безопасности, а также расследование авиационных происшествий являются критическими в Казахстане. Депутат остановился на двух, на его взгляд, проблемных моментах.

Первое, о безопасности в сфере гражданской авиации и в сфере безопасности полетов. В цивилизованном мире принято, что госфункции сертификации, контроля и надзора в гражданской авиации разделены между разными госорганами. Это делается, чтобы исключить самоуправство, коррупционную составляющую, превышение и злоупотребление полномочиями при выполнении госфункций. Непринятие этого принципа в итоге приводит к снижению уровня безопасности полетов с тяжелыми последствиями. Этого же требуют документы международной организации гражданской авиации ИКАО, как это практикуется в передовых странах мира - США, Великобритания, Франция, Германия и другие. На сегодня в Казахстане законодательно госфункции по сертификации, надзору и контролю в авиации закреплены за уполномоченным госорганом - КГА МИИР. Однако фактически внутренними документами эти госфункции переданы субъекту коммерции - АО "Авиационная администрация Казахстана", - констатировал он.

Таким образом, по его словам, КГА самоустранился от исполнения возложенных на него госфункций и исказил смысл 68 шага Плана нации, в котором говорится об ориентировании КГА на модель британского госагентства гражданской авиации и агентства безопасности авиации Европы.

Британское агентство гражданской авиации является госкорпорацией. То есть госучреждением, а не АО с госучастием, подчиняющееся правительству Великобритании и выполняющее контрольно-надзорные функции, а функции сертификации отдельно выполняет ЕАСА. Хочу особо подчеркнуть тот факт, что важные госфункции по сертификации, надзору и контролю в авиации нашей страны переданы иностранному гражданину. В настоящее время КГА фактически является органом без этих госфункций, что ставит вопрос вообще целесообразности этого комитета. С учетом изложенного предлагается вернуть здравый смысл и направить решение вопроса в законное русло. В связи с этим необходимо вернуть госфункции по надзору и контролю в гражданской авиации в комитет. А поскольку АО "Авиационная администрация Казахстана" уже создано, то оставить ему функции по сертификации. Или другой вариант - придать АО статус госоргана. То есть госучреждения со всеми вытекающими законодательными последствиями и ответственностью, возложив на него исполнение госфункций, - предложил сенатор.

Второй вопрос касается расследования авиационных инцидентов и происшествий. В настоящее время идет процесс незаконного лоббирования передачи, опять же в АО "Авиационная администрация Казахстана" еще одной важной госфункции - расследование авиапроисшествий и инцидентов, которое осуществляет, условно, самостоятельное управление расследования авиапроисществий и инцидентов - УРАПИ при МИИРе. Расследование в гражданской авиации согласно приложениям 13 и 19 другими документами ИКАО должно быть полностью независимо от уполномоченных органов в сфере гражданской авиации, в целях исключения конфликтов интересов и обеспечения качества и объективности проводимых расследований, - подчеркнул Мусабаев.

Он добавил, что даже в заключении юриста британского агентства гражданской авиации, господина Стоплера, нанятого этой же АО для определения проблем в госпрограмме безопасности полетов Казахстана указано, что решением для Казахстана было бы делегирование функции УРАПИ межгосударственной организации по расследованию инцидентов такой, как межгосударственный авиационный комитет. Это позволит достичь требуемой независимости процесса расследований.

И это согласуется с позицией ИКАО для стран, которые могут не обладать необходимыми ресурсами для выполнения своих обязанностей по расследованию, такими как Казахстан. Господином Стоплером также предлагается другой вариант, заключающийся в передаче этой функции министерству по ЧС, которое по закону занимается всеми серьезными инцидентами и авариями. На основании изложенного, для обеспечения независимости и объективности расследований считаем целесообразными рассмотреть следующие варианты. Первое, передать госфункции по расследованию авиапроисшествий и инцидентов в гражданской авиации - в ведение МЧС. Второе, или другой вариант - передать данные госфункции в ведение независимых региональных органов расследования, таких как МАК или другие международные региональные организации. Для решения указанных проблемных вопросов необходимо срочно создать независимую комиссию, включая КНБ, который не будет подотчетно заинтересован МИИРу. В противном случае мы рискуем снова стать свидетелями череды авиационных происшествий и инцидентов, несущих тяжелые последствия. Прошу вас дать письменный ответ в установленные законом сроки, - заключил парламентарий.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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