Дело о похищении для женитьбы: Полиция называет преступление традицией

Дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

В деле о попытке похищения девушки в Алматинской области полиция не нашла состава преступления. Там называют инцидент национальной традицией, передает zakon.kz.

В июле прошлого года в Алматинской области четверо парней попытались похитить девушку, один из них собирался на ней жениться. Девушку спас проезжавший мимо очевидец Рамазан Асилов. Он попытался догнать машину парней, но у него не получилось. В итоге мужчина обратился в полицию.

Сотрудники задержали тех, кто пытался похитить девушку. Было начато расследование по статье "Незаконное лишение свободы".

Позже выяснилось, что потерпевшая знала того, кто ее вез. Он работал с ней в воинской части, был контрактником. В тот день он предложил довезти ее до города.

В декабре 2020 года дело закрыли. Полиция не нашла состава преступления в действиях парней.

Во время предварительного следствия было установлено, что гражданин пытался похитить девушку в соответствии с национальной традицией и увезти ее в город Жаркент Алматинской области в качестве невесты, в этом ему помогли четверо друзей, - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Выяснилось, что девушку в машину посадили обманом. В пути молодой человек признался, что собирается ее похитить для женитьбы. Между потерпевшей и ним возникла ссора. Девушка потребовала остановить машину, вышла из нее.

Стало известно, что позже вышеназванные лица вернулись за ней и договорились довезти, чтобы с ней по дороге ничего не случилось, девушка добровольно села в автомашину, и они продолжили путь. В момент, когда молодой человек снова предложил пожениться, снова возникла ссора и вышеназванные лица доставили девушку в Шелекское отделение полиции Енбекшиказахского района, - говорится в официальном сообщении ДП Алматинской области.

В связи с тем, что в отношении гражданки не применяли силу и отсутствием факта незаконного лишения свободы дело было прекращено 25 декабря 2020 года. Районная прокуратура после проверки согласилась с этим решением, добавили в полиции.

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