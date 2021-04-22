А вы знали? Какие тюльпаны в Казахстане нельзя срывать

Люди должны нести ответственность за свои поступки - Дилдахмет.

За шесть сорванных краснокнижных тюльпанов житель Шымкента может заплатить до 9 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Многие казахстанцы возмутились столь высоким штрафом. Экологический активист Сакен Дилдахмет прокомментировал действия полицейских.

Извините, но это не простые тюльпаны! Поддерживаю сотрудников полиции. Люди должны нести ответственность за свои поступки, - написал он на своей странице в Facebook.

Дилдахмет отметил, что с начала апреля в наших степях появились первые тюльпаны.

Практически весь южный регион покрылся разноцветным ковром. Это так прекрасно, что весна нас радует! Ежегодно можно заметить такую тенденцию, как наши сограждане делают фотографии на фоне тюльпанов и многие просто рвут их ради забавы. И некоторое время можно заметить разбросанных цветов. Так делать категорически нельзя! Таким образом можно уничтожить целый вид тюльпанов, - продолжает он.

В Казахстане 18 видов тюльпана занесены в Красную книгу. Они входят в перечень редких и находятся под угрозой исчезновения видов растений.

За нехорошее обращение с редкими видами растений предусмотрено уголовное наказание по статье 339 УК РК. За это могут наказать большими штрафами, либо могут привлечь к общественным работам, либо, либо, в общем, очень суровые наказания. Чтобы избежать этого, надо хорошо знать виды тюльпанов. Так вот, это список краснокнижных тюльпанов Казахстана с фотографиями: тюльпан Альберта, тюльпан Биберштейна, тюльпан Борщова, тюльпан Грейга, тюльпан двуцветковый, тюльпан Зинаиды, тюльпан Кауфмановский, тюльпан Колпаковского, тюльпан Королькова, тюльпан короткотычиночный, тюльпан Леманновский, тюльпан одноцветковый, тюльпан Островского, тюльпан поздний, тюльпан поникающий, тюльпан разнолепестный, тюльпан Регеля и тюльпан Шренка, -уточнил эко-активист.

В отличии от культурных видов дикие тюльпаны в основном не размножаются луковицами. Чаще семенами.

Семена лежат в земле от 4 до 7 лет, прежде чем прорастут и образуют новую луковицу. Из этой луковицы каждый год прорастает стебель с цветком. Цветок отцветает и на его месте образуется коробочка с семенами. И так каждый год, на протяжении 70-80 лет. Столько может прожить луковица тюльпана под землей. Может, но не проживет. Потому что вы сорвете цветок для букета, сфотографируетесь с ним и, скорее всего, через 2 часа букет выбросите, так как дикие тюльпаны очень быстро вянут. Давайте будем беречь природу вместе! - заключил он.

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