Скончался казахский поэт

Последние несколько дней он сильно болел.

Казахский поэт Жаркен Бодеш скончался на 77-м году жизни, сообщает zakon.kz.

Два-три дня болел. Не коронавирус, но была небольшая слабость. Умер прошлой ночью, - рассказала Sputnik Казахстан вдова погибшего.

Жаркен Бодеш родился 15 мая 1944 года в Тарбагатайском районе Китайской Народной Республики. Имя при рождении - Жармухаммед. Окончил факультет журналистики КазГУ. В разные годы занимал должности в Книжной палате. Был заведующим отделом Всемирной ассоциации казахов.

Поэт выпустил сборник стихов и поэм "Көкше құрақ", "Қос қанат", "Зейін", "Аспан даусы", "Нұрлы бояулар", "Жұлдызға орнын ай бермес".

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