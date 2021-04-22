Названа себестоимость QazVac

Все зависит от того, где производится вакцина.

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода на базе Научно-исследовательского института. В настоящее время завершены строительно-монтажные и отделочные работы. Начаты работы по монтажу, пуско-наладке и запуску оборудования с подключением к инженерным сетям. Здесь выпустили первую партию отечественной вакцины, которая передана в "СК-Фармацию" и в ближайшие дни станет доступна всем казахстанцам, передает zakon kz.

В Караганде разливают "Спутник V", потому что там завод соответствует второму уровню требований. Здесь (в случае с производством собственной вакцины - прим.авт) требование выше, будет разлив только на этом заводе. Мы заключили допсоглашение с турецкой компанией, что разлив в последующем на 500 тыс. временно, 2-3 месяца (в Турции), в зависимости от того, когда полностью будет подготовлен наш завод к таким объемам производства. Разлитая в Турции вакцина будет использоваться только в Казахстане. Логистика будет обеспечена авиаперевозкой, - сказал Ералы Тугжанов.

В марте текущего года казахстанский завод по производству вакцин на территории НИИ проблем биологической безопасности в Жамбылской области получил положительное заключение (DQ) исследования на соответствие стандартам GMP. Следующий шаг – проведение валидации и получение самого сертификата международного стандарта GMP. Для этих целей привлечена турецкая компания "Атабай".

Первый уровень производства вакцины - подготовка субстанции, будет происходить на базе НИИ Биологической безопасности, потом мы должны продукт подготовить, это тоже будет изготавливаться в Казахстане. Полученное сырье, фактически готовую продукцию, мы везем на разлив. В перспективе, когда будут объемы, казахстанской вакциной смогут пользоваться многие страны, - отметил Ералы Тугжанов.

Говоря о себестоимости, заместитель главы правительства отметил, что все зависит от того, где производится вакцина.

Будут считать. Пока наши внутренние расчеты в районе 4,7 долларов за дозу, а если это Турция, то надо считать дорогу и трудозатраты, - подметил Тугжанов.

По итогам посещения объекта вице-премьер дал положительную оценку и отметил, что в соответствии с поручением главы государства строительство завода по производству отечественной вакцины выполнено в указанные сроки.

Отметим, что после запуска Биофармацевтического завода в текущем году, производство вакцины QazVac будет продолжено на его базе.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!