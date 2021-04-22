Кто будет финансировать общественные советы при квазигоссекторе

Деятельность всех общественных советов будет финансироваться за счет внутренних резервов.

13 общественных советов появится в субъектах квазигосударственного сектора. Кто будет финансировать их деятельность, рассказал вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что из бюджета на эти цели деньги выделять не будут.

Дополнительно из государственного бюджета на эти цели средства выделяться не будут. Деятельность всех 13 общественных советов будет финансироваться за счет внутренних резервов самих субъектов квазигосударственного сектора, - сказал Болат Тлепов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Вице-министр также назвал организации, в которых будут созданы общественные советы. Это ФНБ "Самрук-Казына", холдинг "Байтерек", холдинг "Зерде", "Продовольственная контрактная корпорация", АО "Национальные информационные технологии", компания "Казахстан инжиниринг", "Қазақстан ғарыш сапары", "Казгеология", НК "QazExpoCongres", НК "КазАвтоЖол", "Kazakh Invest", "Kazakh export", "Kazakh Tourism".

Тамила Языкова, Нур-Султан

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