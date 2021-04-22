Как будут работать турбазы летом в ВКО, находящейся в "желтой" зоне

Туристы, въезжающие из зон высокого риска, должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

В Восточно-Казахстанской области разработали правила летнего отдыха в "жёлтой" зоне. Возможно, жаркий сезон 2021 года жителям области не придётся проводить взаперти, передает zakon.kz.

Дома отдыха и туристические базы смогут работать в "жёлтой" зоне при соблюдении определенных правил, которые озвучили 22 апреля на брифинге в Региональной службе коммуникаций, сообщает YK-news.kz.

Так, постановлением главного государственного санитарного врача РК разрешена деятельность гостиниц, домов и баз отдыха в "жёлтой" и "зелёной" зонах. Перед открытием все дома отдыха, гостиницы и базы, расположенные в туристических и рекреационных зонах, должны будут получить в территориальном управлении санитарно-эпидемиологического контроля акт готовности к работе в условиях ограничительных мер. Акт выдается по результатам проверки мобильных групп, которые проверят объект в заявительном порядке.

Также владельцам необходимо получить акт соответствия санитарным нормам, выдаваемый в электронном формате с сайта www.infokazakhstan.kz, — сказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Сауле Слямгазина.

По ее словам, туристы, въезжающие из зон высокого риска, должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста. Исключение составляют дети до пяти лет, которые могут въехать без справки, если справка есть у сопровождающих лиц. Членам одной семьи, отдыхающим вместе, не обязательно сдавать тест всем. Достаточно, если справку об отрицательном тесте на коронавирус будет иметь один из них.

Сохраняется требование по строгому соблюдению масочного режима и социального дистанцирования в местах проживания и общего пользования, — напомнила Сауле Слямгазина. — За исключением водоемов.

При этом количество отдыхающих не должно превышать 80 процентов от проектной вместимости. В столовых и местах питания одновременно могут находиться не более половины посетителей. Социальная дистанция между крайними местами за столиками не должны быть меньше полутора метров.

Данные меры вступят в действие после согласования в аппарате акима ВКО и Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

В настоящее время, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Восточно-Казахстанская область находится в "жёлтой" зоне. Если положение не ухудшится, наши граждане не лишатся возможности летнего отдыха. При переходе области в "красную" зону возможно дальнейшее ужесточение карантинных мер.

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