Шнуров высказался о бывших солистках "Ленинграда"

По его мнению, лучшей солисткой была Юлия Коган.

Российский музыкант Сергей Шнуров в интервью на YouTube-канале "Стрелец-молодец" рассказал о бывших солистках группы "Ленинград", сообщает zakon.kz.

Шнуров отметил, что в свое время решил, что "наступило время женского мира".

Женщина формирует моду. Имеет влияние на рынке больше, чем мужчина. Я был одним из первых, кто переформатировался. Плюс средняя продолжительность жизни мужчины в России невелика. Средний житель страны - женщина около сорока. Если вы хотите собирать стадионы, то должны адресовать свою музыку именно этой социальной группе, - сказал он.

По его мнению, лучшей солисткой была Юлия Коган.

Алиса Вокс неплохо двигалась на сцене, но у нее не такой широкий вокальный диапазон. Она "пищит", у нее голос неглубокий. У Флориды, которая по-прежнему со мной, есть этот тембр, - добавил музыкант.

Шнуров отмечает, что популярность Вокс можно объяснить лишь тем, что "материал был написан под нее".

Поэт также назвал причину невостребованности бывших солисток его группы.

В России очень много поющих людей. Но нет песен, - резюмировал он.

Алиса Вокс-Бурмистрова была солисткой группы с 2012 по 2016 годы.

Юлия Коган была вокал с 2007 по 2008 год и с 2010 по 2013 годы.

Еще одна исполнительница Василиса Старшова недолго пробыла в команде - с 2016 по 2017 годы.

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