Как в Жамбылской области будут бороться с преступностью среди молодежи

Прокурором области отмечено о росте правонарушений.

22 апреля 2021 года под председательством прокурора области Абдирова в Таразском региональном университете им. М.Х. Дулати проведено Межведомственное совещание по вопросам повышения эффективности профилактики преступности среди молодежи.

В совещании приняли участие начальник Департамента полиции Сулейменов Ж., заместитель акима области Карибек Д., ректор Высшего учебного заведения Амирбеков Е., представители уполномоченных органов, а также родительских комитетов и неправительственных организаций. В ходе совещания освещена проводимая работа в сфере профилактики подростковой преступности, работе Консультативного совета, определены основные проблемные вопросы, - говорится в сообщении прокуратуры области.

Прокурором области отмечено о росте правонарушений, совершенных в отношении несовершеннолетних, фактах преступлений с участием групп молодежи, а также недостаточном взаимодействии правоохранительных органов с уполномоченными органами и учебными заведениями.

Кроме того, одобрены подходы в работе мобильных групп в рамках утвержденного Алгоритма по оперативному реагированию в случае совершения преступлений и проведению мероприятий по устранению причин и условий им способствовавших.

По итогам совещания выработаны предложения по усилению работы уполномоченных органов в этом направлении, усилению роли Комиссии по делам несовершеннолетних при акимате области, а также межведомственному взаимодействию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!