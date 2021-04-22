Какая погода ждет жителей Алматы, Нур-Султана и Шымкента

Прогноз погоды на 23-25 апреля.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 23-25 апреля в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

23 апреля: малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 11-13 тепла.24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 13-15 тепла.25 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 15-17 тепла.

Алматы

23 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла.24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 11-13 тепла.25 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 17-19 тепла.

Шымкент

23 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 21-23 тепла.24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 25-27 тепла.25 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 29-31 тепла.

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