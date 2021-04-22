Германия хочет купить 30 млн доз "Спутника V"

Это произойдет в том случае, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрит использование препарата на территории Евросоюза.

Власти Германии намерены закупить 30 млн доз российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V", передает zakon.kz со ссылкой на Газета.ru.

По словам премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, закупка российской вакцины запланирована на июнь, июль и август текущего года в случае, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрит использование препарата на территории Евросоюза.

В ФРГ неоднократно выражали принципиальную готовность использовать вакцины, разработанные за пределами ЕС, в частности российский "Cпутник V". И канцлер ФРГ Ангела Меркель, и глава Минздрава Йенс Шпан называли ключевое условие - вакцина должна иметь сертификацию ЕМА. Ранее Шпан сообщил, что Германия намерена провести двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках вакцины "Спутник V" в случае ее допуска в ЕС, напоминает ТАСС.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что переговоры с Германией по поставкам российской вакцины от коронавируса "Спутник V" находятся на продвинутой стадии.

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