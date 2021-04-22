Новая китайская вакцина от COVID-19 одобрена для клинических испытаний

Рекомбинантная вакцина является третьей вакциной от COVID-19, разработанной CNBG

Новая вакцина от COVID-19, разработанная китайской компанией Sinopharm, недавно была одобрена для клинических испытаний.

Новая рекомбинантная вакцина против коронавируса, разработанная НИИ National Vaccine & Serum Institute компании China National Biotec Group /CNBG/, входящей в состав Sinopharm, в пятницу получила одобрение Государственного управления по надзору и контролю за лекарственными средствами КНР, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном аккаунте CNBG в Weibo.

Вакцина основана на структурных особенностях рецепторсвязывающего домена /RBD/ на спайковом белке вируса /S-белке/. Она использует технологии генной инженерии для выращивания безвредных копий S-белка вируса, чтобы индуцировать нейтрализующие антитела.

В компании заявили, что технология рекомбинантных вакцин является зрелой и пригодной для крупномасштабного производства. Для ее изготовления не нужна среда с высоким уровнем биобезопасности, так как в процессе не участвуют живые вирусы.

Рекомбинантная вакцина является третьей вакциной от COVID-19, разработанной CNBG. В декабре прошлого года инактивированная вакцина, разработанная Пекинским институтом биологических продуктов, входящим в структуру CNBG, стала первой китайской вакциной от COVID-19, получившей условное разрешение для выхода на рынок.

В феврале еще одна инактивированная вакцина из Уханьского института биологических продуктов, филиала CNBG, также получила условное разрешение для выхода на рынок.

По последним данным, в Китае было использовано более 161,12 млн доз вакцин от COVID-19.

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