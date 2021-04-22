Программы магистратуры и МВА AlmaU признаны лучшими в мировом рейтинге

Место в рейтинге означает, что с каждым годом программы улучшают свой имидж и, следовательно, свой качественный и количественный набор.

В апреле 2021 года французское рейтинговое агентство Eduniversal обновило рейтинг магистерских и МВА-программ бизнес-школ мира, который доступен на сайте.

За 2019-2020 академический год были проанализированы свыше 22 000 магистерских и МВА-программ в 154 странах мира по 9 географическим зонам: Африка, Северная Америка, Латинская Америка, Центральная Азия, Евразия и Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Дальний Восток, Океания.

Участие приняли почти 4000 школ и университетов. Были ранжированы 5416 образовательных программ из 136 стран.

На сегодняшний день "Eduniversal Best Masters ranking" — это единственный международный рейтинг, оценивающий программы МВА и магистратуры, а не учреждение в целом. Это возможно благодаря секторальному подходу, основанному на определенных рыночных критериях. Более подробная информация о методологии представлена на сайте рейтингового агентства.

По результатам ранжирования, программы магистратуры и МВА AlmaU вошли в ТОП-200 лучших программ мира и некоторые стали номером 1 в регионе Центральной Азии. По методологии рейтинга, в регион Центральная Азия входят Казахстан, Кыргызстан, Шри-Ланка, Бутан, Мальдивы, Непал, Бангладеш, Индия, Узбекистан, Пакистан. 65 бизнес-школ географического региона обладают наградой "пальмовые ветви" (Palmes of Excellence).

По итогам рейтинга 2021 года следующие программы магистратуры и МВА Almaty Management University вошли в рейтинг Eduniversal Best Masters & MBA Ranking 2021:

Совместная программа MBA AlmaU с Maastricht School of Management заняла 1 место в рейтинге программ "Общий Менеджмент" в Центральной Азии

Программа "Управление проектами" заняла 1 место в рейтинге программ "Инновации и управление проектами" в Центральной Азии

Программа "Магистр Финансов" заняла 2 место в рейтинге программ "Корпоративные финансы" в Центральной Азии

Программа "Магистр Менеджмента" заняла 2 место в рейтинге программ по "Экономике" в регионе

Программа "Магистр Маркетинга" заняла 2 место в рейтинге программ по "Маркетингу" в Центральной Азии

Программа "Магистр Информационных систем" заняла 2 место в рейтинге программ "Управление информационными системами" в Центральной Азии "Казахстанская программа MBA" заняла 5 место в рейтинге программ "MBA full time" в Центральной Азии

Программа AlmaU "MBA в здравоохранении" заняла 19-е место в глобальном рейтинге МВА-программ в сфере управления здравоохранением

Программа "Дистанционный MBA" заняла 30-е место в глобальном рейтинге программ "MBA part time"

Место в рейтинге означает, что с каждым годом программы улучшают свой имидж и, следовательно, свой качественный и количественный набор.

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