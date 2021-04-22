Лидер Rammstein спел "Любимый город" на русском языке

Песня прозвучит в фильме о летчике-герое "Девятаев".

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке песню "Любимый город", сообщает zakon.kz.

Песня прозвучит в фильме о летчике-герое "Девятаев". Режиссер фильма Тимур Бекмамбетов.

"Девятаев" — российская биографическая драма. Фильм выйдет в прокат 29 апреля.

По словам Бекмамбетова, музыкант сам предложил исполнить эту песню.

Думаю, потому, что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тиль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а "Любимый город" будет лейтмотивом этой картины. В бывшей ГДР Девятаев считался героем, на острове Узедом стоит памятник ему, его там чествовали и в советские времена, и после объединения Германии, — рассказал "Комсомольской правде" режиссер.

Клип на эту песню выйдет одновременно с фильмом.

Михаил Девятаев — летчик, Герой Советского Союза. Совершил побег из немецкого концлагеря на угнанном им бомбардировщике. После 1945 года Девятаев жил и работал в Казани. Он умер 24 ноября 2002 года, похоронен на Арском кладбище в столице Татарстана.

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