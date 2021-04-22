Инструкции для белых установили на месте гибели Джорджа Флойда

Этот знак не единственный в своем роде, инструктирующий белых людей, которые хотят посетить это место.

На месте гибели Джорджа Флойда установили инструкции для белых, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Перекресток 38-й улицы и Чикаго–авеню был переименован в площадь Джорджа Флойда. У входа на площадь имеется табличка, которая приветствует посетителей "Священного места для общества".

Знак призывает посетителей почитать это пространство, как место для общения и скорби.

В табличке есть набор инструкций для белых людей.

Помните, что вы здесь для того, чтобы поддерживать, а не для того, чтобы вас поддерживали. Вносите свой вклад в атмосферу пространства, а не истощайте ее, - говорится в инструкциях.

Кроме того, нельзя фотографировать других людей без их согласия.

Если вдруг вы заметили, что белые собратья совершают проблемные вещи, с ними нужно поговорить с состраданием, чтобы снять бремя с темнокожих и цветных людей. Стремитесь вовлекать а не обострять, чтобы это был момент обучения, а не разрушения, - говорится в табличке.

По словам журналиста Fox News, этот знак не единственный в своем роде, инструктирующий белых людей, которые хотят посетить это место.

Смерть Дорджа Флойда вызвала массовые протесты летом 2020 года, которые привели к погромам. Пострадали владельцы малого бизнеса. Накануне обвиняемого полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Флойда. Ему грозит до 40 лет заключения. Озвученный приговор встретили с радостью на улицах, однако часть пользователей соцсетей выразила мнение о давлении на присяжных со стороны протестующих, мейнстрим-медиа и левого крыла.

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