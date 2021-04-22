Нарколабораторию в съемной квартире накрыли в СКО

Приложение zakon.kz
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На квартире были обнаружены противочумные костюмы, упаковочные материалы, весы.
В Петропавловске полицейские накрыли нарколабораторию, сообщает zakon.kz.
Стражи порядка области задержали "закладчика" при обыске у которого изъяли сверток с расфасованными в зиплоки наркотиками. Всего 15 разовых доз. Позже экспертиза показала, что это был "мефедрон".
По словам подозреваемого, он хотел найти дополнительный заработок в качестве разнорабочего и нашел работу через Telegram. Показания задержанного помогли выйти на организатора.
В съемной квартире "продавца" стражи порядка обнаружили мини-лабораторию по производству наркотиков и конечный продукт: 160 граммов "синтетики".
На съемной квартире были обнаружены противочумные костюмы, упаковочные материалы, весы, различные жидкости — компоненты для изготовления синтетики. То есть налицо были все признаки организованной мини-лаборатории, – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Жандос Басыбаев.
Помимо производства, основной фигурант подозревается в деятельности в качестве администратора интернет-наркомагазина.
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