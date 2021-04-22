Две девушки пытались покончить с собой в Кокшетау

Как оказалось, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

20 апреля текущего года около полуночи в дежурную часть УП города Кокшетау поступил вызов на специализированную линию "102" о том, что в недостроенном здании около омской трассы, две девушки пытаются выпрыгнуть из окна, сообщает zakon.kz.

Уже через 5 минут на место прибыл автопатруль "Аскер-6". Вместе с патрульными приехал заместитель начальника Управления полиции города Кокшетау полковник полиции Айбек Балгожин.

Оценив обстановку, полицейские поднялись и начали отговаривать девушек от отчаянного поступка. Однако они игнорировали и просили покинуть помещение, мотивируя тем, что выпрыгнут из окна.

Как оказалось, девушки находились в состоянии алкогольного опьянения. С помощью оперативного реагирования и умелых действий сотрудникам полиции удалось предотвратить попытку суицида.

По предварительной версии, причиной такого отчаянного поступка 22- и 19-летних девчат стали ссоры с родителями и парнями. С ними была проведена профилактическая беседа, затем их доставили в лечебное учреждение. пресс-служба ДП Акмолинской области

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