Композитор Ескендир Хасангалиев попал в реанимацию с COVID-19

Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Народный артист Казахской ССР Ескендир Хасангалиев с женой попали в реанимацию, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Instagram сообщил их сын - заслуженный деятель РК, Биржан Хасангалиев.

В последние дни многие звонят, спрашивают о здоровье и лечении моих родителей. 4-5 дней они находятся в реанимации. По словам врачей, их состояние стабильное, без ухудшения. Эти слова вселяют надежду и веру. Будьте здоровы, - отметил он.

По его словам, коронавирус выявили у родителей 10 апреля.

Ескендир Утегенович Хасангалиев родился 13 февраля 1940 года в Западно-Казахстанской области.

Хасангалиев - известный казахский композитор-песенник, певец (лирический баритон), народный артист Казахской ССР (1984). Один из основоположников казахской современной песни.

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