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Гендиректор "АрселорМиттал Темиртау" встретился с Маминым

Фото: АО "АрселорМиттал... 22 апреля 2021, 19:03

Мамин и Биджу Наир обсудили дальнейшие планы по увеличению инвестиций компании.

Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир встретился с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым.

Биджу Наир рассказал главе правительства о текущей производственной деятельности предприятия.

Также на встрече были обсуждены дальнейшие планы по увеличению инвестиций компании в Казахстан, направленных, в первую очередь, на улучшение экологии и модернизацию производства, - говорится в сообщении компании.

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