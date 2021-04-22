Гендиректор "АрселорМиттал Темиртау" встретился с Маминым

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Мамин и Биджу Наир обсудили дальнейшие планы по увеличению инвестиций компании.
Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир встретился с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым.
Биджу Наир рассказал главе правительства о текущей производственной деятельности предприятия.
Также на встрече были обсуждены дальнейшие планы по увеличению инвестиций компании в Казахстан, направленных, в первую очередь, на улучшение экологии и модернизацию производства, - говорится в сообщении компании.
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